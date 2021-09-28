موجة كورونا الرابعة.. دولة عربية تتحدث عن انتشار سريع

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الاثنين تسجيل 37 وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، مقابل 38 وفاة و680 إصابة في اليوم السابق.وأوضح حسني - بحسب قناة "النهار"- أن الموجة الرابعة لكورونا تتسم بالانتشار السريع، إذ ارتفع متوسط نقل العدوى من الشخص المصاب إلى 7 أفراد بدل 4 في الموجات السابقة، مطالبا كل مصاب بالالتزام بالعزل المنزلي، مهما كانت الأعراض بسيطة، حتى لا يعدي من حوله.وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا من تهاون المواطن الذي يحصل على اللقاح، مشددا على ضرورة التزام كل من أخذ اللقاح بالإجراءات الاحترازية أيضا، موضحا أن اللقاح لا يحمي من الإصابة بشكل كامل، وأن الفائدة الأساسية منه هي تجنب حدوث أعراض شديدة ووفيات.وعن عودة المدارس وتخوف الأهالي من انتشار الفيروس بالمدارس والجامعات، قال حسني إن العالم كله رجع للتعليم لأهمية ذلك لصحة الطلاب النفسية، وتوقع أن يكون الأمر في التعليم الجامعي أكثر استقرارا؛ لأن الطلبة لن يدخلوا الجامعة من دون تلقي اللقاح، وتوفير وزارة الصحة اللقاح لهيئة التدريس والطلاب.أما بالنسبة للمدارس، فقال المسؤول المصري إن الوضع سيكون أقل اطمئنانا رغم تطعيم كل المدرسين والعاملين بالمدارس، مؤكدا أن الدور الرئيسي لمواجهة الفيروس في المدارس سيكون مشتركا بين الأسرة والمدرسة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، خاصة الكمامة، التي أثبتت الأبحاث أنها العامل الأساسي في مواجهة الفيروس، حسب قوله.