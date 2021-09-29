Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
سنتان عى كورونا.. هذا ما أحدثه الفايروس بالعالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

7 أعراض مشتركة تتنبأ بتشخيص كورونا

كورونا اليوم

2021-09-29 | 06:42
7 أعراض مشتركة تتنبأ بتشخيص كورونا
2,524 مشاهدة

يمكن استخدام مجموعة من 7 أعراض في باقة واحدة، لزيادة اكتشاف حالات "كورونا" المجتمعية، وفقا للباحثين من إمبريال كوليدج لندن.


ويعد الاكتشاف السريع لعدوى SARS-CoV-2 في المجتمع أمرا أساسيا لضمان التحكم الفعال في انتشار الفيروس في المجتمع، عندما تكون سعة الاختبار محدودة، حيث من المهم استخدام الاختبارات بأكثر الطرق فعالية، بما في ذلك استخدام الأعراض الأكثر إفادة لتخصيص الاختبار.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية (WHO) قدمت منذ فترة طويلة قائمة بالأعراض الأكثر شيوعا، إلا أن التحديث المستمر للبيانات، مع الأخذ في الاعتبار أيضا ظهور المتغيرات الجديدة، يمكن أن يساعد في تسريع التشخيص والمعالجة والتعرف على المزيد من النقاط الإيجابية.

ورغم توافر الاختبارات حول العالم لتشخيص حالات "كوفيد-19"، إلا أن البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض قد تواجه صعوبات بشأن قلة الاختبارات، وبالتالي، فإن القدرة على إجراء التشخيص، أو على الأقل الفحص الأولي للحالات، من دون أخذ المسحات، أمرا ضروريا، ولهذه الأسباب وغيرها، أجرى الباحثون هذه الدراسة الحديثة.

وفي الدراسة، حصل الباحثون على مسحات من الحلق والأنف مع نتائج اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل ( PCR) لـ SARS-CoV-2 سارية، من 1147345 متطوعا في إنجلترا تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق.

وجمعت البيانات عبر مسوحات عشوائية متكررة في إنجلترا، شملت 8 جولات اختبار أجريت بين يونيو 2020 ويناير 2021 كجزء من دراسة تقييم الوقت الحقيقي للانتقال المجتمعي-1 (REACT-1)، وهي جزء من سلسلة من التجارب السريرية في المملكة المتحدة التي يتم استخدامها لفهم كيفية تقدم الوباء بشكل أفضل.

وسُئل المشاركون عن الأعراض التي عانوا منها في الأسبوع السابق للاختبار.
ووقع تطوير نموذج بناء على البيانات التي حصل عليها الباحثون من المشاركين خلال الجولات من 2 إلى 7، مع تحديد 7 أعراض على أنها تنبؤية إيجابية بشكل مشترك لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الإيجابية وهي: فقدان أو تغير حاسة الشم، فقدان أو تغير التذوق، الحمى، السعال المستمر الجديد، القشعريرة، فقدان الشهية، وآلام في العضلات.

وتُستخدم أول 4 من هذه الأعراض، حاليا، لتحديد الأهلية لاختبار المجتمع لتفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR).

وارتبطت جميع الأعراض التي شملها الاستطلاع بإيجابية تفاعل البوليميراز المتسلسل مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أعراض. وفي الجولة الثامنة من الاختبارات، تنبأ النموذج بإيجابية تفاعل البوليميراز المتسلسل مع الإصابة بسلالة B.1.1.7.

وأعطى اختبار الأشخاص في المجتمع مع واحد على الأقل من الأعراض التنبؤية الإيجابية السبعة المختارة حساسية ونوعية وقيم تنبؤية إيجابية بنسبة 74% و64% و9.7% على التوالي.

واقترحت النمذجة أن استخدام الأعراض السبعة التي تم تحديدها لتخصيص اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سيؤدي إلى أن يكون 30% إلى 40% من الأفراد الذين يعانون من الأعراض في إنجلترا مؤهلين للاختبار، مقابل 10% حاليا، وإذا تم اختبار جميع المؤهلين، فسيؤدي ذلك إلى الكشف عن 70% إلى 75% من الحالات الإيجابية.

ويقول الباحثون: "من أجل تحسين معدلات اكتشاف إيجابية تفاعل البوليميراز المتسلسل وبالتالي تحسين السيطرة على انتقال الفيروس عبر تدابير العزل، فإننا نقترح توسيع قائمة الأعراض المستخدمة في الفرز لتشمل جميع الأعراض السبعة التي حددناها".

ويوضح بول إليوت الذي قاد الدراسة، من إمبريال كوليدج لندن: "تشير هذه النتائج إلى أن العديد من الأشخاص المصابين بكوفيد-19 لن يتم اختبارهم، وبالتالي لن يتم عزلهم لأن أعراضهم لا تتطابق مع تلك المستخدمة في إرشادات الصحة العامة الحالية للمساعدة في تحديد الأشخاص المصابين. نحن نتفهم أن هناك حاجة إلى معايير اختبار واضحة، وأن تضمين الكثير من الأعراض التي توجد عادة في أمراض أخرى مثل الإنفلونزا الموسمية قد يخاطر بعزل الناس بأنفسهم دون داع. وآمل أن النتائج التي توصلنا إليها بشأن الأعراض الأكثر إفادة تعني أنه يمكن لبرنامج الاختبار الاستفادة من الأدلة المتاحة، ما يساعد على تحسين اكتشاف الأشخاص المصابين".


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:04 | 2021-09-29 12:04
12:00 | 2021-09-29 12:00
11:48 | 2021-09-29 11:48
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
هل شاهدتم كربلاء من الجو.. إليكم الصور بعدسة السومرية
23.45%
13:01 | 2021-09-27
هل شاهدتم كربلاء من الجو.. إليكم الصور بعدسة السومرية
13:01 | 2021-09-27
مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية
18.53%
13:46 | 2021-09-27
مفوضية الانتخابات تحدد قيمة المكافأة المالية لمن يستلم البطاقة الانتخابية
13:46 | 2021-09-27
الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان ضمن تصفيات المونديال
15.62%
04:12 | 2021-09-28
الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان ضمن تصفيات المونديال
04:12 | 2021-09-28
ظاهرة مخيفة تهدد من اصيبوا كورونا
14.93%
02:23 | 2021-09-29
ظاهرة مخيفة تهدد من اصيبوا كورونا
02:23 | 2021-09-29
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
14.09%
09:11 | 2021-09-28
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:11 | 2021-09-28
بيان من مكتب المرجع السيستاني حول الانتخابات المقبلة
13.38%
10:06 | 2021-09-29
بيان من مكتب المرجع السيستاني حول الانتخابات المقبلة
10:06 | 2021-09-29
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X