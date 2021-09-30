دولة اوروبية تسجل ارتفاعا بالاصابات وقفزة غير مسبوقة بوفيات كورونا

وكشفت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا "عن رصدها 23888 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 22430 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 25 تموز".واضافت ان "أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3998 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2077 حالة) ومقاطعة موسكو (1216 حالة)".واشارت الغرفة الى ان " حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير في روسيا ارتفعت بواقع 867 حالة وفاة أي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، مقابل 857 وفاة أمس الأربعاء و852 وفاة الثلاثاء".واوضحت ان " 18826 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير تماثلوا للشفاء من كورونا".