حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 14 ألفا و78 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و587 ألفا و40 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2144 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 5093 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و31 الفا و692 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 268 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120 الفا و 428 حالة وفاة.