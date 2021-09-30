توصية جديدة بشأن الحصول على لقاحات كورونا

أصدرت المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" توصية عاجلة للنساء الحوامل واللاتي ولدن حديثا للتطعيم ضد فيروس كورونا.





وقال مركز السيطرة على الأمراض إن النساء اللواتي يحاولن أو يخططن للحمل والمرضعات يجب أن يتم تطعيمهن أيضا، مضيفاً أنه تم تطعيم 31٪ فقط من الحوامل فى الولايات المتحدة الأمريكية والنتيجة أن آلاف الحوامل في المستشفيات.



وأضاف CDC أنه اعتبارا من 27 سبتمبر تم الإبلاغ عن أكثر من 125 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بين الحوامل، بما في ذلك أكثر من 22 ألف حالة في المستشفيات و 161 حالة وفاة.



وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 22 امرأة حامل توفيت في أغسطس وحده - وهو أسوأ شهر حتى الآن للوباء.



وتشير البيانات الواردة من شبكة مراقبة دخول المستشفيات المرتبطة بكورونا أن ما يقرب من 97٪ من الحوامل في المستشفيات المصابات بعدوى مؤكدة بفيروس كورونا لم يتم تلقيحهن.



وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض إن "لقاح كورونا ضروري للحفاظ على أطفالهن وأنفسهن آمنات.. أنا أشجع بشدة أولئك الحوامل أو الذين يفكرون في الحمل على التحدث مع الطبيب حول الفوائد الوقائية للقاح كورونا". وأوصي CDC بشدة بالتطعيم ضد فيروس كورونا قبل الحمل أو أثنائه لأن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المعروفة أو المحتملة، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.وقال مركز السيطرة على الأمراض إن النساء اللواتي يحاولن أو يخططن للحمل والمرضعات يجب أن يتم تطعيمهن أيضا، مضيفاً أنه تم تطعيم 31٪ فقط من الحوامل فى الولايات المتحدة الأمريكية والنتيجة أن آلاف الحوامل في المستشفيات.وأضاف CDC أنه اعتبارا من 27 سبتمبر تم الإبلاغ عن أكثر من 125 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بين الحوامل، بما في ذلك أكثر من 22 ألف حالة في المستشفيات و 161 حالة وفاة.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن 22 امرأة حامل توفيت في أغسطس وحده - وهو أسوأ شهر حتى الآن للوباء.وتشير البيانات الواردة من شبكة مراقبة دخول المستشفيات المرتبطة بكورونا أن ما يقرب من 97٪ من الحوامل في المستشفيات المصابات بعدوى مؤكدة بفيروس كورونا لم يتم تلقيحهن.وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض إن "لقاح كورونا ضروري للحفاظ على أطفالهن وأنفسهن آمنات.. أنا أشجع بشدة أولئك الحوامل أو الذين يفكرون في الحمل على التحدث مع الطبيب حول الفوائد الوقائية للقاح كورونا".

وأضافت والينسكي في إفادة إعلامية للبيت الأبيض حول كوفيد -19 إن الدراسات تظهر أن لقاحات كورونا آمنة للنساء الحوامل، كما يتم حث النساء الحوامل على أخذ لقاح الأنفلونزا أيضاً.



وقالت والينسكي "نحن محظوظون الآن بحصولنا على بيانات أمان استثنائية مع كل هذه اللقاحات نحن نعلم أن النساء الحوامل معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة ودخول المستشفى والتنفس الصناعى".



وأضافت "لدينا الآن بيانات توضح أن اللقاحات - في أي وقت أثناء الحمل أو الرضاعة - هي في الواقع آمنة وفعالة وليس لها آثار سلبية على الأم أو للطفل".



وتابعت "وقد رأينا بالفعل أن بعض الأجسام المضادة من اللقاح تنتقل إلى الطفل وفي الواقع يمكن أن تحمي الطفل، تماما كما هو الحال مع الإنفلونزا، تنتقل بروتينات الجهاز المناعي التي تنشط في جسم الأم إلى طفلها الذي لم يولد بعد".