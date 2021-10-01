الكشف عن سبب سحب لقاح موديرنا من مراكز التطعيم في اليابان

وحسب بيان نشرته رويترز فإن الشركة أكدت أن "خطأ بشريا" كان مسؤولا عن تلويث جرعات من لقاح موديرنا مما أدى الى سحبها.وكانت السلطات اليابانية قد أوقفت استخدام أكثر من مليوني جرعة من لقاح موديرنا بعد العثور على جزيئات في بعضها على دفعات.وقامت شركة موديرنا، بالشراكة مع تاكيدا اليابانية، التي تستورد وتوزع اللقاح في اليابان، وشركة روفي الإسبانية، التي تشغل المصنع الذي حدث فيه التلوث، بإجراء تحقيق خلص إلى أن المشكلة ناتجة عن "تجميع غير صحيح وكان بسبب خطأ بشري".وقد تمت مراجعة ما مجموعه خمس مجموعات متتالية من لقاح موديرنا، الذي صنعته شركة روفي بين 27 يونيو/ حزيران و 3 يوليو/ تموز، وتم شحن الثلاثة الأولى إلى اليابان ثم تم استدعاؤها بعد العثور على جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ في 39 قارورة.وفشلت الدفعة الرابعة في اختبار الفحص بعد العثور على الجسيمات في 2 يوليو، وتم تعليق الدفعة الخامسة أيضًا بواسطة روفي.وتم إبلاغ موديرنا وتاكيدا ووزارة الصحة اليابانية بوجود مشاكل في الدرجتين 4 و5، ولكن سُمح باستخدام القطع الثلاثة الأولى؛ لأنها "اجتازت الفحص ولم تعتبر ملوثة".وقال التقرير إن إجراءات التشغيل المحسنة واستخدام أداة دقيقة جديدة ستمنع تكرار المشكلة.وقالت الشركات ووزارة الصحة اليابانية إن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ لا تشكل مخاطر صحية إضافية.