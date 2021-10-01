الكشف عن دواء فعال ضد كورونا

كشفت تقارير طبية حديثة، أن حبة دواء مضادة لمرض "كوفيد 19" أظهرت نجاعة ملحوظة في تخفيف شدة الأعراض التي تنجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الدواء الذي يقدم على شكل حبة، أدى إلى خفض الوفيات والحالات التي تحتاج دخول المستشفى، إلى النصف.

وفي حال حصل هذا الدواء على الموافقة، فإنه سيكون أول عقار ضد مرض "كوفيد 19" يجري منحه على شكل حبة.

ويرى خبراء أن تطوير دواء ضد كورونا على شكل حبة يمكن تناولها بسهولة، يمكن أن يساعد بشكل لافت على تطويق الجائحة التي أربكت العالم.

وجرى تطوير حبة الدواء من قبل شركة "ميرك آند ريدجر باك" الأميركية، فيما تقتصر الأدوية المتاحة حالي على الحقن والتسريب الوريدي.

وقالت الشركة الأميركية إنها قد تطلب رخصة "الاستخدام الطارئ" للدواء في الولايات المتحدة، في غضون أسبوعين، وحينئذ ستطلب الموافقة في دول أخرى من العالم.

وعملت التجارب السريرية على رصد 775 شخصا ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وظهرت عليهم أعراض متوسطة، لكنهم كانوا من الفئات المعرضة لمضاعفات أشد، سواء لأنهم من كبار السن أو لأنهم يعانون البداية واضطرابات صحية أخرى.

وجرى منح حبة الدواء التي تحمل اسم " molnupiravir" لنصف المصابين، على مدى خمسة أيام، بينما قدمت جرعة وهمية لا تضم أي شيء للمصابين الآخرين.

وكشفت النتائج أن 7 في المئة فقط ممن أخذوا حبة الدواء دخلوا إلى المستشفى من جراء الإصابة بمضاعفات كورونا، في حين وصلت هذه النسبة إلى 14 في المئة المصابين الذين لم يأخذوا الدواء.

ولم يجر تسجيل أي حالة وفاة وسط المصابين الذين أخذوا حبة الدواء، في حين تم رصد ثماني وفيات وسط الأشخاص الذين لم يأخذوا العقار الجديد.