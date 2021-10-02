"التصاريح الصحية" تفجر احتجاجات أسبوعية في هذه العاصمة

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن مظاهرات اليوم تجري في ظروف هادئة، دون رصد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، خلافا عن بعض الاحتجاجات المماثلة السابقة.وأوضحت الوكالة أن مسيرة بقيادة حركة "السترات الصفراء" انطلقت اليوم من ميدان دنفر روشرو في الدائرة الـ14 من العاصمة وانتهت بعد عدة ساعات في ميدان الأمة، مع تواجد عناصر للشرطة على طول مسار المتظاهرين.وبالتزامن مع ذلك، نظمت في باريس اليوم حملتان احتجاجيتان أخريان إحداهما بدعوة من زعيم حزب "وطنيون" فلوريان فيليبو.