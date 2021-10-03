دولة اوروبية تلغي شرط الحجر الصحي الفندقي للوافدين اليها

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون سوف تقوم بتقليص "القائمة الحمراء" البريطانية، للدول العالية الخطورة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من 54 دولة إلى تسع دول فقط.وقالت الصحيفة إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل القادمين من دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والمكسيك وإندونيسيا لن يضطروا بعد الآن إلى البقاء في الحجر الصحي في فندق مخصص لذلك من قبل الحكومة لمدة عشرة أيام عندما يصلون إلى إنجلترا في وقت لاحق في أكتوبر تشرين الأول."النقد الدولي": اقتصاد الإمارات يتعافى تدريجيًا جراء استجابتها القوية لأزمة كوروناهبوط أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل في مطار تل أبيبومن المقرر الإعلان عن هذه التغييرات يوم الخميس المقبل، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في الحجوزات، ما يعزز شركات الطيران وشركات السياحة التي لحقت بها أضرار كبيرة خلال جائحة كورونا.وأوضحت الصحيفة أن سياسة الحجر الصحي الفندقي البريطانية للدول العالية الخطورة تكلف 2285 جنيها إسترلينيا (3095 دولارا) لكل شخص بالغ، الأمر الذي يعرقل حركة السفر.