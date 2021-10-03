أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في بريطانيا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30439، مقارنة مع 30043 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.9 مليون حالة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 43 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 121 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 136953 شخصا.وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.