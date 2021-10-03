دولة مجاورة للعراق تسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 12ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 624 ألفا و 128 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1667 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 5758 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و95 ألفا و 627 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 229 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121.109 وفيات.