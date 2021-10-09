حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة أوروبية

وأظهرت البيانات أيضا، تسجيل 34950 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19"، نزولا من 36060 في يوم أمس الجمعة.وإجمالا، سجلت في البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و120713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137679 حالة وفاة.وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم أكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".وكان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.