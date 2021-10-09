"تطعيم الأطفال".. دولة عربية تتحدث عن خطة خلال شهرين

وكشفت مصادر في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمصر، أن الدراسات الجارية في هذا الشأن انتهت إلى اعتماد نوعين من اللقاحات المتداولة في مصر، لمنحهما للأطفال من سن 3 سنوات، وهما "سينوفاك وفايرز".وأوضحت المصادر في حديث نقله موقع "سكاي نيوز عربية"، أن خطة وزارة الصحة لتطعيم الأطفال، ستبدأ بالشريحة العمرية الأكبر "من 12 إلى 18 عاما".ونفت المصادر، تحديد موعد نهائي لبدء تطعيم الأطفال، لكنها رجحت بدء حملات تطعيم طلبة الثانوية العامة البالغين 12 عاما قبل نهاية 2020، ويرتبط تحديد الموعد النهائي لتلك الخطوة بتوافر مخزون من اللقاحات وانتهاء تطعيم موظفي الحكومة المُقرر في نهاية نوفمبر المقبل.