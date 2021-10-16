بلا وفيات.. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 45 إصابة جديدة، مقابل 66 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم".