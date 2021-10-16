دولة عربية تعلن تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، في تصريح نقله موقع "اليوم السابع"، إن "لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات بالجمهورية"، مضيفا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.وتابع مجاهد أن "أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر".