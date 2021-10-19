قائمة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ726196 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.050.899.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603465 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.651.910.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452290، وإجمالي إصابات 34.081.315.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 220323 وإجمالي إصابات 7.903.963.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199843 وإجمالي إصابات 2.190.009.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142999 وإجمالي إصابات 4.235.384.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139042 وإجمالي إصابات 8.537.619.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131585، وإجمالي إصابات 4.719.493.تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126886 وإجمالي إصابات 4.982.575.