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لقاح كورونا.. عودة الحديث عن جرعة معززة لزيادة الفاعلية

كورونا اليوم

2021-10-19 | 15:10
لقاح كورونا.. عودة الحديث عن جرعة معززة لزيادة الفاعلية
1,453 مشاهدة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستسمح الأسبوع الجارى للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالحصول على جرعات معززة تختلف عن اللقاح الذي تلقوه في البداية.

وقالت الصحيفة، يأتي ذلك بعد أن قدمت المعاهد الوطنية للصحة بيانات الأسبوع الماضي تظهر أن متلقي لقاح جونسون لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة، حيث رفع معزز جونسون مستويات الأجسام المضادة أربعة أضعاف على مدار أسبوعين بينما رفع معزز فايزر المستويات 45 ضعفا، وارتفع معزز موديرنا المستويات 76 ضعفا.

وستسمح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ "خلط ومطابقة" لقاحات كورونا والطلقات المعززة.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن توافق وكالة الصحة الفيدرالية على جرعات إضافية لتطعيمات موديرنا وجونسون آند جونسون هذا الأسبوع، لكن المسئولين سيفوضون أيضًا الأشخاص بالحصول على مادة معززة من إنتاج شركة مختلفة عن تلك التي صنعت اللقاح الذي تلقوه في البداية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
 
يأتي ذلك بعد أن قدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة بيانات في اجتماع اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تظهر أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا من جونسون كان لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة إذا حصلوا على جرعة معززة من فايزر أو موديرنا.

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