ظهور متحور فرعي جديد لـ"كورونا" في دولة أوروبية

وقالت الحكومة إنها "تتابع عن كثب" انتشار متحور "آيه واي فور بوينت تو" (AY4.2) متفرع عن "دلتا" شديد العدوى، في ظرف ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.وبحسب الحكومة "لم يتبيّن حتى الآن إذا كان معدياً بشكل أكبر"، وفقا "يورونيوز".وظهر متحور "دلتا" في البداية في الهند، وتسبب في ارتفاع تفشي الوباء أواخر الربيع وبداية الصيف.وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، "نحن نتابع المتحور الجديد عن كثب ولن نتردد في اتخاذ إجراء إذا لزم الأمر".وقال المتحدث إنه "لا شيء يوحي بأنه ينتشر بسرعة أعلى".ويأتي ظهور المتحور الفرعي الجديد في بريطانيا مع تزايد ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، حيث تجاوزت 40 ألف إصابة يوميا، وهو ما يعد معدلا أكبر من الموجود في أوروبا، إلا أن مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو، يبرأ المتحور الفرعي الجديد من زيادة الأعداد في بريطانيا.وقال الباحث إن ظهور المتحور الفرعي "لا يشكل وضعا مشابهاً لظهور المتحورين ألفا ودلتا اللذين كانا أكثر قابلية للانتقال (50% أو أكثر) من جميع السلالات في ذلك الوقت".