توضيح هام بشأن متحور "دلتا" الفرعي.. هل يستحق القلق؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تحطم طائرة مدنية خلال الإقلاع في ولاية تكساس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

توضيح هام بشأن متحور "دلتا" الفرعي.. هل يستحق القلق؟

كورونا اليوم

2021-10-20 | 06:15
توضيح هام بشأن متحور "دلتا" الفرعي.. هل يستحق القلق؟
2,003 مشاهدة

توالت التقارير الصحية، مؤخرا، في بريطانيا، بشأن نوع جديد من المتحور "دلتا"، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور سيؤدي إلى إرباك الجهود التي بُذلت حتى الآن من أجل تطويق جائحة كورونا.

وتشير الأرقام إلى أن هذه السلالة الجديدة التي تعرف حتى الآن بـ"AY. 4.2"، تشكل 6 في المئة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويرجح خبراء أن يكون هذا المتحور الفرعي، أسرع انتشارا بـما بين 10 و15 في المئة مقارنة بمتحور "دلتا" الأصلي الذي جرى رصده أول مرة في الهند، ثم أصبح مهيمنا على أغلب الإصابات.

وشرح مدير معهد علم الوراثة التابع لجامعة لندن، فراتنسوا بالو، أن طبيعة هذا المتحور الفرعي الجديد من كورونا تجعله أكثر انتقالا.

وأوضح الباحث، في تحليل نشره عبر موقع "تويتر"، أن هذا النوع الجديد من "دلتا" ربما يكون الأكثر قدرة على الانتشار حتى يومنا هذا.

ومن المرتقب أن تبادر منظمة الصحة العالمية إلى فتح تحقيق بشأن هذا النوع الجديد من متحور "دلتا"، في مسعى إلى تحديد المخاطر القائمة.

وفي بريطانيا، كشفت وثائق نُشرت الثلاثاء، أن خبراء صحيين يعكفون في الوقت الحالي على مراقبة هذا المتحور الفرعي.

ويوم الثلاثاء، سجلت بريطانيا 233 وفاة من جراء مضاعفات "كوفيد-19"، وهو أعلى رقم منذ التاسع من مارس الماضي، لكن خبراء الصحة لم يربطوا هذه الزيادة بالمتحور الفرعي الجديد.

ومن الأمور الإيجابية في بريطانيا، أن نسبة مرضى "كوفيد-19" الذين يضطرون إلى دخول المستشفى ما زالت أقل بكثير مقارنة بما جرى تسجيله العام الماضي، والفضل في هذا التحسن يُعزى إلى التطعيم الذي جعل الوباء أقل فتكا.

في غضون ذلك، يقول خبراء إنه من المستبعد أن يؤدي هذا المتحور الفرعي إلى تردي الوضع الوبائي الحالي، أو حتى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ويعد ظهور المتحورات أو ما يتفرع عنها، أمرا طبيعيا ومتوقعا، في علم الفيروسات، بينما تراهن دول العالم في الوقت الحالي على التعايش مع الوباء، وتحصين الناس مناعيا، عبر التلقيح، لأن القضاء على العدوى بشكل نهائي، لا يبدو أمرا قابلا للتحقق.

وقال رئيس مجموعة اللقاحات في جامعة أوكسفورد، أندرو بولارد، إنه من المهم فعلا أن يخضع هذا المتحور الفرعي للمراقبة، لكن ذلك لا يعني أنه سيحل مكان "دلتا".

وأضاف أن المتحور الفرعي الجديد ينتقل بشكل "جيد" بين الأشخاص الذين أخذوا التطعيم، أما الأهم فهو أن لن يغير وضعنا الوبائي الحالي بشكل كبير.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:43 | 2021-10-20 10:43
10:37 | 2021-10-20 10:37
10:30 | 2021-10-20 10:30
المزيد
اعلان
اعلان
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
22.46%
12:04 | 2021-10-19
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:04 | 2021-10-19
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
20.68%
16:46 | 2021-10-18
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
16:46 | 2021-10-18
تنسيقية &quot;المقاومة&quot; العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
17.58%
13:48 | 2021-10-18
تنسيقية "المقاومة" العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
13:48 | 2021-10-18
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن &quot;تفجير الكرادة&quot;
Play
15.03%
15:40 | 2021-10-18
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن "تفجير الكرادة"
15:40 | 2021-10-18
الإعلام الأمني تكشف تفاصيل اطلاق النار جنوبي بغداد
12.83%
17:38 | 2021-10-18
الإعلام الأمني تكشف تفاصيل اطلاق النار جنوبي بغداد
17:38 | 2021-10-18
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
11.42%
03:39 | 2021-10-19
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:39 | 2021-10-19
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.