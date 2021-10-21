قفزة حادة غير مسبوقة بإصابات كورونا في هذه الدولة

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 36339 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 34073 إصابة في اليوم السابق.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7897 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3280 حالة) ومقاطعة موسكو (2318 حالة).وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، برصد 1036 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1028 وفاة أمس الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.وتماثل 25895 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و131164 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 227389 حالة وفاة وسبعة ملايين و91607 حالات شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 202.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 624 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاربعاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي للحد من تفشي كورونا في أراضي البلاد، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.