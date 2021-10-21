الصحة العالمية: فيروس كورونا قتل اكثر من 180 الف عامل صحي

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "لهذا السبب من الضروري أن يكون تطعيم المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية".واضاف ان " حوالي 40% من العمال الصحيين في العالم تلقوا جرعتي اللقاح، قائلاً: "تشير بيانات صادرة عن 119 بلداً إلى أنه في المعدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا التطعيم بالكامل".