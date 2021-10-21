تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

ووفقا لآخر الإحصاءات، سجلت المملكة المتحدة 52 ألفا و9 إصابات جديدة، وهي الحصيلة الأعلى منذ 17 تموز.وتلقى 79 بالمئة من سكان المملكة المتحدة ممن يبلغون 12 عاما وما فوق جرعتين من لقاح كورونا، كما أن حالات دخول المستشفى قليلة نسبيا.وقلل وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من المخاوف من العدد المرتفع للإصابات، مشددا على عدم وجود ضرورة لإعادة فرض الكمامات في الأماكن المغلقة في الوقت الراهن.وقال جاويد في مؤتمر صحفي: "الإصابات تتزايد، يمكن أن تزداد إلى مئة ألف في اليوم. الجائحة لم تنته".وتابع: "نحن نطلع عن كثب على البيانات لكننا لن نلجأ إلى خطتنا البديلة للتدابير الطارئة في هذه المرحلة".