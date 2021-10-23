في هذه الدولة.. قفزة جديدة غير مسبوقة لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن رصدها 37678 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 37141 إصابة أمس الجمعة و36339 إصابة الخميس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7803 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3360 حالة) ومقاطعة موسكو (2783 حالة).وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 1075 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1064 وفاة أمس.وتماثل 26077 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وسجلت في روسيا منذ بداية الجائحة إجمالا ثمانية ملايين و205983 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 229528 حالة وفاة وسبعة ملايين و143137 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 963 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمر بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر في عموم البلاد.