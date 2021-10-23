تسجيل أعلى عدد إصابات بكورونا في دولة أوروبية

وقالت إن عدد الإصابات تجاوز 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن في الأيام السبعة الماضية.وأفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى أربعة ملايين و452425 بعد تسجيل 15145 إصابة جديدة.وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 95077 بعد تسجيل 86 وفاة جديدة.من جهته، أشار وزير الصحة ينس سبان إلى أن ألمانيا يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع الفيروس الآن بسبب التطعيم، وقال: "إن القيود مثل ارتداء الأقنعة والقيود على النشاط الداخلي للأشخاص غير المطعمين ستبقى حتى الربيع المقبل".