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بالجدول.. تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا في الكرخ
كورونا اليوم
2021-10-23 | 15:10
1,851 مشاهدة
كشفت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت، تفاصيل الإصابات الجديدة بفايروس كورونا.
وأدناه جدول الإصابات والوفيات وفقاً لدائرة صحة الكرخ:
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