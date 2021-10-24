الصين تعلن تطعيم 76% من سكانها بالكامل بلقاحات كورونا

وأضاف، في إفادة صحفية، أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.وتظهر البيانات الرسمية في الصين أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.وقد احتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.