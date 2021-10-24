الاحتجاجات ضد "جواز التلقيح" تصل الى مدينة عربية

منعت قوات الأمن اليوم الأحد وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط لرافضي قرار إجبارية جواز التلقيح بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن القرار.
ووفقا لموقع "هسبريس" فقد حلت بعين المكان أعداد من عناصر القوة العمومية وفرقت التجمع الذي رفع بعض الشعارات من قبيل "لا لا للجواز".
وذكر موقع "هسبريس" أن السلطات العمومية أوقفت بعضا من المحتجين بعد رفضهم الانصراف ومواصلة الشكل الاحتجاجي بباب الأحد، قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وشهدت مدن عالمية عدة خلال الاشهر القليلة الماضية احتجاجات رفضاً لقرار "جواز التلقيح" الخاص بفايروس كورونا.