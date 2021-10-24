الصحة العالمية تتحدث عن "هزيمة كورونا"

وقال: "الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه، وهذا في أيدينا".وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة الفيروس، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام"، مشددا على أنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها".ودعا الدول التي وصلت إلى هذا المؤشر لتوفير الأدوية في إطار آلية "كوفاكس" الدولية، حيث "من الضروري تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات من أجل القضاء على الوباء".وتم تسجيل أكثر من 244 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم منذ اندلاع الوباء.