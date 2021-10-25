روسيا تنشر أول صورة لمتحور "دلتا"

وجاء في بيان المركز: "الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي".وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة "B.1.617"، في أكتوبر 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء.وتتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.ووفقًا للخبراء، يتميز هذا النوع من فيروس كورونا بألم في البطن وقيء وإفرازات غزيرة من الأنف كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا، ومن الممكن الشعور بالتعب السريع والاكتئاب واليأس.