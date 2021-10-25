بالجدول.. تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا في الكرخ

أعلن المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن موقف إصابات فيروس كورونا في جانب الكرخ.

وأدناه جدول الإصابات والوفيات وفقاً لدائرة صحة الكرخ:

ابو غريب------------2

الاسكان--------------1

الاعلام--------------3

البياع---------------5

التاجي--------------8

الحرية--------------6

الدورة--------------11

الرحمانية------------1

السيدية------------10

الشعلة-------------10

الطارمية------------1

العطيفية------------3

الكاظمية------------5

المحمودية----------1

المحمودية----------4

المنصور------------2

المواصلات----------1

حي الجامعة--------3

حي الجهاد---------4

حي العامل---------7

حي الفرات---------1 ابو دشير-------------2ابو غريب------------2الاسكان--------------1الاعلام--------------3البياع---------------5التاجي--------------8الحرية--------------6الدورة--------------11الرحمانية------------1السيدية------------10الشعلة-------------10الطارمية------------1العطيفية------------3الكاظمية------------5المحمودية----------1المحمودية----------4المنصور------------2المواصلات----------1حي الجامعة--------3حي الجهاد---------4حي العامل---------7حي الفرات---------1