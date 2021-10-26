الصحة: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تعرض سفينة لهجوم مسلح في خليج غينيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الصحة: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة

كورونا اليوم

2021-10-26 | 03:22
الصحة: موجات كورونا استنزفت نظامنا الصحي ونحذر من الرابعة
330 مشاهدة

قالتْ وزارة الصحة ان دخول السلالة الرابعة لكورونا، ستشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد الذي استنزفت موارده وخدماته خلال الموجات السابقة، داعية الى اتخاذ اجراءات احترازية مشددة مع الاقليم الذي يشهد ارتفاعا كبيرا باصاباته.

وقال مدير تعزيز الصحة بالوزارة الدكتور هيثم العبيدي للصحيفة الرسمية ان "العراق خرج من الموجة الثالثة وقد استنزف كميات هائلة من الموارد المخصصة للوزارة ومراكز العزل والخدمات الصحية للمواطنين"، مؤكدا ان "دخول السلالة الرابعة، سيشكل تحديا كبيرا وعبئا ثقيلا على النظام الصحي للبلاد".
 
واضاف ان "اقليم كردستان لا سيما السليمانية، تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا باعداد الاصابات، كون العالم مازال يعيش موجات الجائحة المختلفة، وبانتشار سريع"، داعيا الى "ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة كتقليل حركة المواطنين من والى الاقليم، وعدم الاختلاط في بغداد وبقية المحافظات، بمواطني الاقليم".
 
وذكر العبيدي ان "الفيروس يتعرض باستمرار الى طفرات وراثية جينية من خلال تغيير تركيبته وامكانية ان يصاب به الشخص مرة اخرى، ما يتطلب من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية لاسيما ارتداء الكمامات وعدم الاستغناء عنها خلال المدد المقبلة".
 
وبشأن اعداد من تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح حتى الان، اوضح انها "قليلة برغم ان عددهم وصل الى خمسة ملايين، فيما بلغ عدد من لقحوا بجرعتين الى ثلاثة ملايين و500 الفا"، منوها بان "الوزارة لم تصل حتى الان، الى الارقام التي توقعت ان تصلها بحلول نهاية العام الحالي، وهي 20 الى 24 مليون ملقح".
 
في السياق ذاته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة محمد جهاد جواد، انطلاق اكبر حملة لتلقيح المواطنين ضِد كورونا في القرى النائية بمشاركة 15 فرقة من ثمانية قطاعات صحية.
 
وبين بتصريحات صحفية، ان "الهدف من الحملة هو الوصول للمواطنين غير الملقحين في القرى النائية وتلقيحهم قبل دخول الموجة الوبائية الجديدة وتحصينهم، فضلا عن افتتاح منافذ جديدة لتلقيح المواطنين لتغطية الرقعة الجغرافية بالكامل".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:23 | 2021-10-26 04:23
04:02 | 2021-10-26 04:02
03:59 | 2021-10-26 03:59
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.