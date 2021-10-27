لليوم الثاني.. كورونا تضرب بقوة في "بلاد السبوتنيغ"

وبلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في روسيا 233898 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالعدوى إلى 8 ملايين و352601 حالة بعد رصد 36582 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 29151 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع المتعافين إلى 7 ملايين و242735 شخصا.ورصدت العاصمة موسكو 91 حالة وفاة خلال اليوم المنصرم في رقم قياسي جديد أيضا، مع انخفاض الإصابات الجديدة من 6074 أمس إلى 5789 اليوم.وتعيش مقاطعة موسكو مشهدا مشابها، مع تسجيل أعلى عدد للوفيات اليومية (41 حالة) رغم تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى 2657 بعدما كان عند 2930 أمس.وفي مدينة بطرسبورغ واصلت المؤشرات الوبائية ارتفاعها مقارنة مع ما كانت عليه يوم أمس، سواء من حيث الإصابات (2913 مقابل 2735) أو الوفيات (74 مقابل 72).