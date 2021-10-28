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ارتفاع الإصابات الأسبوعية بكورونا في دولة أوروبية

كورونا اليوم

2021-10-28 | 11:10
ارتفاع الإصابات الأسبوعية بكورونا في دولة أوروبية
501 مشاهدة

أظهرت بيانات لمؤسسة Gimbe الصحية الإيطالية إرتفاعا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 وتراجعا في عدد الملقحين ضد فيروس كورونا على المستوى الأسبوعي.

ووفق المؤسسة، فإن الأسبوع من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري شهد زيادة صافية في الحالات الأسبوعية الجديدة لكوفيد-19، حيث ارتفعت من 17870 إلى 25585 إصابة، أي ما يعادل نسبته 43.2%، حتى لو أنه من الممكن عزو الارتفاع جزئيا إلى الزيادة في إجمالي اختبارات الكشف عن الوباء، وأيضا ارتفاع الشهادة الصحية الخضراء الخاصة بالوباء.

ولكن التقرير نوه بأن زيادة المرضى المدخلين إلى المستشفيات تعزز فرضية انتشار أوسع للفيروس في السبعة أيام الاخيرة، حيث ارتفعت نسبتهم بواقع 7.5% مقارنة بالأسبوع السابق.

كما اشار التقرير إلى انخفاض عدد متلقي اللقاحات المضادة للفيروس، حيث تم حقن 152 ألف جرعة يوميا في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر، بينما كانت وتيرة حملة التطعيم الوطنية في حدود 300 ألف جرعة في اليوم، وذلك على الرغم من فرض السلطات الايطالية إلزامية الشهادة الصحية الخضراء لدخول أماكن العمل، من أجل دفع المواطنين نحو تحصين أنفسهم باللقاحات.
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