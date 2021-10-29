روسيا.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ40 ألفا وقفزة غير مسبوقة في الوفيات

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 39849 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40096 إصابة أمس (ما كان أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة).ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7511 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3452 حالة) ومقاطعة موسكو (2556) ومقاطعة سامارا (1389 حالة).وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 1163 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1159 وفاة أمس الخميس و1123 وفاة الأربعاء و 1105 وفيات الثلاثاء.وتماثل 30462 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وإجمالا سجلت في روسيا حتى اليوم ثمانية ملايين و432546 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 236220 حالة وفاة وسبعة ملايين و302515 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 207.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 701 ألف منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 50.9 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ46.8%.وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتائر غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر في عموم البلاد.