خلال يوم.. أكثر من 38 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38009، مقارنة مع 41279 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 9.057 مليون حالة.وانخفض عدد الإصابات في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر بنسبة 13.5% مقارنة مع 7 أيام سابقة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 74 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 166 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 140632 شخصا.وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.