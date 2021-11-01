ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
كارمن
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حديث "مثير" للأمين العام للأمم المتحدة بشأن "تغير المناخ"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240
كورونا اليوم
2021-11-01 | 07:45
المصدر:
السومرية نيوز
6,580 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم الاثين، بارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حالات التسمم في ميسان ارتفعت الى اكثر من 240 حالة".
وأضاف، أن "دائرة صحة محافظة ميسان سجلت 242 حالة تسمم، ووفاة واحدة".
المحرر:
حسين حاتم
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
محليات
كورونا اليوم
صحة ميسان
تسمم
+A
-A
آخر الاخبار
11:52 | 2021-11-01
11:52
دوليات
حديث "مثير" للأمين العام للأمم المتحدة بشأن "تغير المناخ"
11:43 | 2021-11-01
11:43
سياسة
العد والفرز وشكل الحكومة المقبلة ودوام المدارس في نشرة السومرية
11:33 | 2021-11-01
11:33
كورونا اليوم
دولة تدفع ثمناً باهظاً.. وفيات كورونا تتجاوز "الحد المقلق"
المزيد
اعلان
كورونا اليوم
دولة تدفع ثمناً باهظاً.. وفيات كورونا تتجاوز "الحد المقلق"
دولة تدفع ثمناً باهظاً.. وفيات كورونا تتجاوز "الحد المقلق"
اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لكورونا في روسيا
07:42 | 2021-11-01
الجائحة تضرب بقوة في روسيا
06:17 | 2021-11-01
عالميا.. كورونا يحصد ارواح نحو 5 ملايين شخص منذ بدء الجائحة!
02:18 | 2021-11-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
38.5%
16:26 | 2021-10-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
16:26 | 2021-10-30
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
دوليات
16.73%
08:10 | 2021-10-31
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
08:10 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
محليات
13.21%
08:02 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
08:02 | 2021-10-31
انتهاء "الخوف" من كورونا.. علماء يحددون "شرطين"
كورونا اليوم
12.23%
13:25 | 2021-10-31
انتهاء "الخوف" من كورونا.. علماء يحددون "شرطين"
13:25 | 2021-10-31
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
محليات
10.33%
09:00 | 2021-10-31
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-10-31
التيار الصدري يصدر قراراً بشأن ممثليه السياسيين
سياسة
9%
10:49 | 2021-10-31
التيار الصدري يصدر قراراً بشأن ممثليه السياسيين
10:49 | 2021-10-31
المزيد
إستفتاء
من الأقرب للفوز بالكرة الذهبية في 2021؟
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.