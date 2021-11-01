ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثين، بارتفاع حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حالات التسمم في ميسان ارتفعت الى اكثر من 240 حالة".



وأضاف، أن "دائرة صحة محافظة ميسان سجلت 242 حالة تسمم، ووفاة واحدة".

