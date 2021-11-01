Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير إيراني يحذر من أن بلاده قد تصبح مستوردة للنفط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لقاحات كورونا.. تفاصيل جديدة عن الجرعات المعززة

كورونا اليوم

2021-11-01 | 15:02
لقاحات كورونا.. تفاصيل جديدة عن الجرعات المعززة
2,132 مشاهدة

أعطى أكبر مسؤول للصحة العامة في الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام الجرعات المعززة "المختلطة والمطابقة" من أجل زيادة الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبموجب قرار مدير "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" روشيل والينسكي، يمكن من الآن فصاعدا للأشخاص المؤهلين الحصول على أي من الجرعات الداعمة الثلاث المتاحة بغض النظر عن نوعية اللقاح الذي حصلوا عليه أولا.

كما أذنت "إدارة الغذاء والدواء" بالحقن الإضافية، وقام "مركز السيطرة على الأمراض" "سي دي سي" (CDC) أيضا بتحديث إرشاداته بشأن هذه الجرعات.

وتعتبر الجرعات المدعمة مهمة بشكل خاص لكبار السن ومن يمرون بظروف تعرضهم لخطر الإصابة بعدوى شديدة، خاصة في ظل اقتراب فصل الشتاء وموسم العطلات.

والمريض الذي تلقى جرعة ثانية أو ثالثة من نوع مختلف عن الجرعة السابقة يقال إنه تلقى لقاحات "مختلطة ومطابقة"، وتوصف هذه الجرعات أيضا بـ"غير المتجانسة".

وكمثال على ذلك، نقول إن شخصا ما حقن بجرعات مختلطة إذا تلقى جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" في الربيع، وحصل على جرعة معززة من "مودرنا" هذا الخريف. كما أنه يدرج في الإطار نفسه الشخص الذي حصل على جرعتين أوليين من لقاح مودرنا، لكنه اختار جرعة مدعمة من "فايزر" مثلا.

وأذن روشيل والينسكي بحقنة جونسون آند جونسون المدعمة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ليتم إعطاؤها لهم بعد شهرين على الأقل من لقاحهم الأول.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات أن نظام الجرعة الوحيدة الأولي يوفر حماية أقل مقارنة بنظام الجرعتين من لقاح مودرنا و"فايزر-بيونتك".

كما سمح بإعطاء نص جرعة من لقاح مودرنا كجرعة مدعمة لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاما ممن يعانون من ظروف تعرضهم لمخاطر عالية، أو للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يمكن أن يتعرضوا للإصابة في مقرات عملهم.

يمكن للمؤهلين الحصول على هذه الحقنة المعززة بعد 6 أشهر أو أكثر من نظام الجرعتين الأولي من مودرنا (جرعة فايزر المعززة تمت الموافقة عليها في سبتمبر/أيلول الماضي).

وحتى الآن، يقول الخبراء إنه لا يوجد دليل على أن تلقي لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا يسبب أي ضرر، كما لم تشر دراسة حديثة تتبعت أشخاصا تلقوا جرعات معززة عبر المزج والمطابقة، وقدمت الجمعة الماضية إلى "مركز السيطرة على الأمراض"، إلى أي حوادث سلبية خطيرة تتعلق بخلط اللقاحات.

لكن الخبراء يشيرون أيضا إلى أن البيانات الخاصة باللقاحات المختلطة والمطابقة تقتصر على عدد قليل من الأشخاص، مقارنة مع الدراسات الكبيرة التي أظهرت سلفا وبشكل منفصل أن هذا اللقاح أو ذاك آمن وفعال.

والسماح للأشخاص بتلقي أي لقاح معزز يمكن أن يسهل مهمة العثور على جرعة مدعمة ويمنح مقدمي الرعاية الصحية مزيدا من المرونة في تقديم اللقاحات للمرضى الذين تلقوا سابقا لقاحا مختلفا عن اللقاح المتوفر لديهم.

ويمكن لأي حقنة معززة حتى ولو كانت مماثلة للجرعة الأولى أن تزيد من عدد الأجسام المضادة التي يمكنها محاربة الفيروس، وفي بعض الحالات -كما يؤكد خبراء- قد يوفر خلط اللقاحات حماية أفضل، إذ أظهرت بيانات مبكرة أن إتباع الجرعة الأولى من جونسون آند جونسون بلقاح فايزر أو مودرنا توفر مستويات أعلى بكثير من الأجسام المضادة.

ويقول مسؤولو الصحة إن الأشخاص المؤهلين للحصول على جرعة مدعمة بإمكانهم التفكير في فوائد ومخاطر كل منتج، والتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول الأنسب منها.

وقد شدد هؤلاء المسؤولون والأطباء مرارا على أن فوائد التطعيمات ضد فيروس كورونا تفوق بكثير مخاطرها المحتملة.

ويرتبط لقاحا مودرنا وفايزر عموما بخطر نادر للإصابة بأمراض القلب الالتهابية، مثل التهاب عضلة القلب حيث يكون الذكور أقل من 30 عاما أكثر عرضة للإصابة، لكن دراسة متابعة لمشاكل القلب قدمت لمستشاري مراكز السيطرة على الأمراض الأسبوع الماضي أشارت إلى أن هذه الحالات خفيفة بشكل عام، وأن الأعراض تعالج على الفور.

أما لقاح جونسون آند جونسون المعزز فتشمل مخاطره المحتملة نوعا نادرا وخطيرا من الجلطات الدموية معروفا باسم "الجلطة مع متلازمة قلة الصفيحات".

كما أن له خطرا محتملا آخر هو عرض جانبي نادر يسمى متلازمة "غيان باري"، وهو اضطراب يتسبب فيه الجهاز المناعي بإتلاف الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل في بعض الأحيان.

والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه المتلازمة هم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما -وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- يتعافى معظمهم تماما، في حين يعاني البعض من تلف دائم في الأعصاب.

ووفق مركز السيطرة على الأمراض، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد والذين تلقوا فعليا جرعة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك أو مودرنا، يمكنهم الحصول على حقنة رابعة بعد 6 أشهر أو أكثر من التطعيم الأخير. كما يمكنهم أيضا تلقي جرعة معززة من أي من اللقاحات الثلاثة لما مجموعه 4 جرعات.

ولا يزال الخبراء مختلفين بشأن ما إذا كانت عدوى كوفيد توفر مناعة دائمة كافية للتخلي عن جرعة معززة، والشيء المؤكد أن الجهاز المناعي الذي يجب أن يحارب الفيروس ينتج أجساما مضادة، لكن هذه الأجسام المضادة قد تتلاشى مع مرور الوقت تماما كما تفعل تلك التي تنتجها اللقاحات.

مع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم بالكامل يطوّرون أيضا في نهاية المطاف المناعة الأقوى، سواء أصيبوا بالعدوى قبل أو بعد التطعيم.

في حين يرى البعض الآخر أن الحصول على جرعة معززة حتى بعد التعافي التام من مرض كوفيد-19 لن يضر، ومنهم ويليام شافنر أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل والذي يؤكد "ألا دليل على أنه سيكون هناك ضرر" جراء تلقي الجرعات المدعمة.

وتساعد الجرعات المعززة في تدريب الجسم على الاستجابة الكاملة لمسببات المرض، ويقول كوستي سيفري، مدير علم الأوبئة بمستشفى بجامعة فرجينيا هيلث، إن "جرعة معززة واحدة تساعد الجسم في تكوين خلايا ذاكرة متينة وقادرة على محاربة مسببات الأمراض لفترات من الزمن".

ويرى أنه في ظل المتحورات السابقة لفيروس كورونا، كانت الأجسام المضادة للقاح من الجرعات الأولية جيدة بما يكفي للحماية من الإصابة بالفيروس لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكن متغير دلتا الأكثر عدوى أكد الحاجة إلى جرعات معززة حتى يتمكّن الجسم من مواصلة القتال ضد مرض خطير وتفادي دخول المستشفى.

ويؤكد توم روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو جاكوبس للطب والعلوم الطبية الحيوية، أن العلماء يستخدمون معرفتهم بالفيروسات الأخرى ويطبقونها على فيروس كورونا، لكنهم ما زالوا في الطرف الأكثر انحدارا من منحنى التعلم.

ويضيف "علمنا أننا بحاجة إلى حقنة ضد التيتانوس كل 10 سنوات، لكن كانت هناك نقطة لم نكن نعرف فيها ذلك.. نحن نتعلم باستمرار مع مرض كوفيد".
» حمّل تطبيق السومرية الآن،  أنقر هنا 

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:33 | 2021-11-01 17:33
17:03 | 2021-11-01 17:03
17:02 | 2021-11-01 17:02
المزيد
اعلان
اعلان
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.