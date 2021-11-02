مناعة اللقاحات.. مراكز متخصصة تحدد مدة زمنية

وذكرت المراكز الأمريكية، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الأدلة المتاحة تظهر أن أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين سبق لهم الإصابة بكورونا كل منهم لديه "خطر منخفض للإصابة مجدداً بالفيروس لمدة لا تقل عن ستة أشهر".وحثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الجميع ، بغض النظر عما إذا كانوا أصيبوا بكورونا من قبل، على الحصول على التطعيم لأنه لم يتضح بعد إلى متى تستمر المناعة الطبيعية ضد الفيروس، ولكن البعض جادل بأن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا لديهم حاجة أقل للتطعيم.