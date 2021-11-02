حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 10 آلاف و104 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و944 ألفا و599 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1344 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3818 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و534 ألفا و667 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 160 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126.616 حالة وفاة.