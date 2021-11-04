بقفزة قياسية.. وفيات الجائحة تضرب بقوة في روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 40217 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40443 إصابة أمس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6305 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3271 حالة) ومقاطعة موسكو (2732 حالة) ومقاطعة سامارا (1603 حالات).واقتربت حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في روسيا لأول مرة من عتبة الـ1200 حالة، بتسجيل 1195 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1189 وفاة أمس الأربعاء و1178 وفاة الثلاثاء.وتماثل 31928 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و673860 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 243255 حالة وفاة وسبعة ملايين و477366 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 211.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 571 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 56.7 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 50.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ46.8%.وبدأ في عموم روسيا أواخر الشهر الماضي سريان عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي كورونا.