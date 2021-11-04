الصحة العالمية تحذر من الوضع المتعلق بكورونا في أوروبا

وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن "الوتيرة الحالية لانتقال كورونا عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.