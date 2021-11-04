يخص ملايين الأطفال .. تحذير بشأن لقاحات كورونا

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: "اجعلوا أطفالكم يحصلون على لقاحات كورونا... إنها آمنة وفعالة وهي أفضل طريقة لنتخلص من الوباء ونتركه خلفنا".وقال الرئيس الأمريكي إن الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما تفتح الباب أمام تطعيم نحو 28 مليون أمريكي، مشيرا إلى أن إدارته جاهزة لإتمام هذه المهمة.وأضاف: "خلال أسبوع سيكون هناك كميات كافية من لقاحات كورونا في أماكن تطعيم تكفي كل من يحتاج للحصول عليه".