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خلال يوم.. حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في دولة مجاورة للعراق

كورونا اليوم

2021-11-04 | 12:23
خلال يوم.. حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في دولة مجاورة للعراق
3,220 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الخميس، عن تسجيل نحو 10 آلاف إصابة و158 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 9 آلاف 862 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 964 ألفا و 824 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1251 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3756 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 560 ألفا و 951 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 158 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126 الفا و 921 حالة وفاة.
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