روسيا.. اصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40735 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 40217 إصابة أمس الخميس.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6407 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3363 حالة) ومقاطعة موسكو (2835 حالة) ومقاطعة سامارا (1610 حالات).وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1192 حالة وفاة، مقابل 1195 وفاة أمس ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.وتماثل 28605 مرضى في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وإجمالا سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و714595 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 244447 حالة وفاة وسبعة ملايين و505971 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 211.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 666 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.وبدأ في عموم روسيا أواخر الشهر الماضي سريان عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من نوفمبر، في مسعى للحد من تفشي كورونا.