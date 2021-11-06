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الولايات المتحدة تسجل أول إصابة للضباع بكورونا في العالم

كورونا اليوم

2021-11-06 | 02:55
الولايات المتحدة تسجل أول إصابة للضباع بكورونا في العالم
982 مشاهدة

أفادت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، إن اثنين من الضباع فيها أصيبا بفيروس كورونا، ويفترض أنهما أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم لدى هذه الحيوانات.

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته على تويتر: "نؤكد اليوم أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بالفيروس المسبب لكوفيد -19".

وأشار البيان إلى أنه، تم تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية.

وأكدت حديقة الحيوان، أن الضبعين المذكورين أعلاه، أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مؤكد.

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.

وبحسب البيان، وبخلاف ذلك، يبقى الضبعان بصحة جيدة ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

ويذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا في وقت سابق في نفس حديقة الحيوان لدى 11 أسدا، تعافى بعضها بالفعل تماما. بالإضافة إلى ذلك، تعافى النمران، يوري ونيكيتا، من الفيروس.


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