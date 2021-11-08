رقم "مفزع" لإجمالي إصابات كورونا في روسيا

ويعود العدد الأكبر من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (4982 حالة)، تليها مقاطعة موسكو (3429 حالة) ومدينة بطرسبورغ ( حالة2597).وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة التي سجلتها روسيا منذ بداية تفشي الجائحة 8 ملايين و834495 إصابة، تعافى من الفيروس 7 ملايين و587560 شخصا، بينهم 25582 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 248004 حالة وفاة حتى الآن.