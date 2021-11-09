خلال يوم.. حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 8 آلاف و305 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و4 آلاف و460 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1203 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3640 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و629 ألفا و596 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127.551 حالة وفاة.