روسيا تعلن عن تطوير عقار جديد لفيروس كورونا

وقال ألكسندر غينتسبرغ في تصريحات صحفية: "سنبدأ التجارب السريرية في كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، وآمل أن نجتاز هذه التجارب السريرية في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.