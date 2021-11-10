رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في ألمانيا

وسجل معهد "روبرت كوخ" رقما قياسيا بلغ 39676 اليوم الأربعاء، حالة مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله يوم الجمعة، والذي بلغ 37120 حالة جديدة.وقال المعهد: إن معدل الإصابات في ألمانيا ارتفع إلى 232.1 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.وفي هذا السياق، قال رئيس قسم علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، كريستيان دروستن، بشأن الوضع في العديد من وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد: "لدينا حالة طوارئ حقيقية في الوقت الراهن علينا القيام بشيء ما الآن".لكن مسؤولين حكوميين أعلنوا مرارا رفضهم الإغلاق، وناشدوا السكان للحصول على التطعيم بدلا من ذلك.وتعتزم الحكومة المؤقتة الحالية في ألمانيا، التي ستشكل الحكومة المقبلة، إدخال تشريع هذا الأسبوع من شأنه أن يسمح بالإعلان عن انتهاء "الوضع الجائحي على النطاق الوطني" منذ مارس 2020 بنهاية هذا الشهر وتضع إطارا قانونيا جديدا لإنشاء إجراء فيروس كورونا.