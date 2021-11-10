بالجدول.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.
وادناه جدول الإصابات بحسب بيان لدائرة صحة الكرخ ورد لـ السومرية نيوز:
ابو غريب ------------4
الاسكان --------------1
الاعلام ----------------2
البياع ----------------2
التاجي ---------------5
الحارثية --------------1
الحرية ---------------4
الدورة ---------------15
الدولعي --------------1
الرحمانية------------- 1
السيدية -------------4
الشالجية -------------1
الشعلة -------------4
الطارمية ------------1
العامرية ------------3
العطيفية -----------1
العلاوي -------------1
الغزالية ------------2
الكاظمية ------------2
المحمودية ----------8
المنصور -----------2
المواصلات ----------2
الوشاش------------1
حي الجامعة --------2
حي العدل ----------1