بالجدول.. التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.

وادناه جدول الإصابات بحسب بيان لدائرة صحة الكرخ ورد لـ السومرية نيوز:

الاسكان --------------1

الاعلام ----------------2

البياع ----------------2

التاجي ---------------5

الحارثية --------------1

الحرية ---------------4

الدورة ---------------15

الدولعي --------------1

الرحمانية------------- 1

السيدية -------------4

الشالجية -------------1

الشعلة -------------4

الطارمية ------------1

العامرية ------------3

العطيفية -----------1

العلاوي -------------1

الغزالية ------------2

الكاظمية ------------2

المحمودية ----------8

المنصور -----------2

المواصلات ----------2

الوشاش------------1

حي الجامعة --------2

حي العدل ----------1 ابو غريب ------------4الاسكان --------------1الاعلام ----------------2البياع ----------------2التاجي ---------------5الحارثية --------------1الحرية ---------------4الدورة ---------------15الدولعي --------------1الرحمانية------------- 1السيدية -------------4الشالجية -------------1الشعلة -------------4الطارمية ------------1العامرية ------------3العطيفية -----------1العلاوي -------------1الغزالية ------------2الكاظمية ------------2المحمودية ----------8المنصور -----------2المواصلات ----------2الوشاش------------1حي الجامعة --------2حي العدل ----------1